Мхітарян та Пепе влаштували сутичку після грубого фолу захисника: відео

Італійська Рома провела товариський матч проти португальського Порту. Під час матчу між гравцями обох команд виникла сутичка.

Сутичка на полі сталася у середині другого тайму. Мхітарян отримав пас від партнера, але одразу був збитий двома суперниками. Захисник Пепе грубо влетів в нього, після чого Мхітарян опинився на газоні.

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Після падіння Мхітарян намагався відмахнутися ногою від Пепе, а коли встав – намагався розпочати бійку. Однак вірменського півзахисника відтягнули гравці Порту. Окрім того, арбітр доволі активно втрутився в ситуацію, руками розборонивши обидві команди.

На поле також вибігли і тренерські штаби обох команд, щоб не дати розростися бійці. Мхітарян весь цей час щось головно намагався довести присутнім.

Відео сутички гравців Роми та Порту під час матчу

Сам матч закінчився внічию 1:1. Перед сутичкою Манчіні відкрив рахунок у матчі. Але наприкінці зустрічі Вітінью врятував Порту від поразки.