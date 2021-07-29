Стычка на поле произошла в середине второго тайма. Мхитарян получил пас от партнера, но сразу был сбит двумя соперниками. Защитник Пепе грубо влетел в него, после чего Мхитарян оказался на газоне.

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После падения Мхитарян пытался отмахнуться ногой от Пепе, а когда встал – пытался начать драку. Однако армянского полузащитника оттащили игроки Порту. Кроме того, арбитр довольно активно вмешался в ситуацию, руками разведя обе команды.

На поле также выбежали и тренерские штабы обеих команд, чтобы не дать разрастись драке. Мхитарян все это время что-то в основном пытался доказать присутствующим.

Видео стычки игроков Ромы и Порту во время матча

Сам матч закончился вничью 1:1. Перед схваткой Манчини открыл счет в матче. Но в конце встречи Витинью спас Порту от поражения.