Обвинувачення знято: потенційна зірка МЮ не грала рік у футбол через справу зі згвалтуванням

Секс-скандали у футболі часта справа. Та одне діло, коли гравці ламають собі життя на заході кар'єри, а інше – коли майбутні зірки футболу псують собі шлях до слави.

Молодий гравець Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд на рік часу випав з футболу через скандал зі згвалтуванням. З гравця зняли усі обвинувачення, проте гравцю довелось багато чого пережити.

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Обвинувачення знято

Молодого нападника "червоних дияволів" було виправдано у скандальній справі. Поліція Манчестера зняла усі звинувачення з Грінвуда. Щодо гравця була відкрито кримінальне провадження у справі про можливе згвалтування, напад, сексуальне насильство та погрози вбивством стосовно своєї дівчини. Грінвуд вийшов переможцем з цієїі ситуації та зможе знову повернутись до своєї улюбленої справи, футболу.

Ключові свідки у справі відмовилися давати свідчення в суді. Також з'явилися нові матеріали, з врахуванням яких не було реалістичної перспективи засудження. Справу закрито, – заявив суперінтендант поліції.

Через що довелось пройти Мейсону Грінвуду