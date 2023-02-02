Обвинувачення знято: потенційна зірка МЮ не грала рік у футбол через справу зі згвалтуванням
Джерело:SkySports
Секс-скандали у футболі часта справа. Та одне діло, коли гравці ламають собі життя на заході кар'єри, а інше – коли майбутні зірки футболу псують собі шлях до слави.
Молодий гравець Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд на рік часу випав з футболу через скандал зі згвалтуванням. З гравця зняли усі обвинувачення, проте гравцю довелось багато чого пережити.
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Обвинувачення знято
Молодого нападника "червоних дияволів" було виправдано у скандальній справі. Поліція Манчестера зняла усі звинувачення з Грінвуда. Щодо гравця була відкрито кримінальне провадження у справі про можливе згвалтування, напад, сексуальне насильство та погрози вбивством стосовно своєї дівчини. Грінвуд вийшов переможцем з цієїі ситуації та зможе знову повернутись до своєї улюбленої справи, футболу.
Ключові свідки у справі відмовилися давати свідчення в суді. Також з'явилися нові матеріали, з врахуванням яких не було реалістичної перспективи засудження. Справу закрито, – заявив суперінтендант поліції.
Через що довелось пройти Мейсону Грінвуду
- Скандальна історія розпочалась після того, як модель Харрієт Робсон, дівчина футболіста Манчестер Юнайтед, виклала фото свого побитого Грінвудом тіла з синцями та кров'ю.
- Через деякий час на обидвох сторінках Мейсона та його дівчини зникли усі спільні фото, а пара відписалась одне від одного в інстаграмі.
- Згодом Робсон виклала аудіозапис, у якому чутно, як гравець примушує Харрієт займатись сексом. Модель звинуватила Грінвуда у насильстві.
- У Манчестер Юнайтед заявили, що не будуть робити офіційні заяви доти, доки не будуть встановлені всі факти. Разом з тим, у клубі засудили будь-які прояви насильства.
- Згодом Мейсона Грінвуда заарештували та відсторонили від Манчестер Юнайтед. Гравець від того часу до футболу не повертався.
- Пізніше Манчестер Юнайтед припинив продаж футболок Мейсона Грінвуда через секс-скандал. Фанати ж вимагали повернути кошти за ті футболки, які вони вже придбали.
- Зараз у гравця починається новий період у житті. Грінвуду тільки 21 рік, тому перспективний футболіст має усі шанси реанімувати свою кар'єру.