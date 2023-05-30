Металіст першим розмочив нулі на табло завдяки удару Демченка. У другому таймі Минай забив двічі та зробив рахунок 1:2 вже на свою користь.

До теми Не вхопилися за останній шанс: Металіст поступився Минаю та вилетів з УПЛ – відео

Не хотіли шукати виправдань

Ця поразка стала фатальною для харківського клубу. Металіст офіційно вилетів із УПЛ ще за тур до закінчення сезону-2022/2023. За 29 турів харків'яни набрали лише 22 бали. Тому дістати 14-й рівненський Верес, який йде у зоні стикових поєдинків, буде вже нереально – відставання складає 6 очок, а попереду лише один матч.

Після поразки від Минаю харків'яни були деморалізовані. Тому ніхто не хотів і слова казати про поєдинок. Тренери Металіста Періца Огнєнович та Олег Ратій не стали шукати виправдань, чому команда вилетіла з УПЛ, тому просто проігнорували пресконференцію.

Виконувач обов'язків головного тренера Огнєнович одразу після фінального свистка пішов до своєї сім'ї, яка була на стадіоні.

Попереду у Металіста домашній матч проти Чорноморця, який стане прощальним в УПЛ.

Нагадаємо, що елітний дивізіон покинув ФК Львів, який припинить своє існування. У зоні стикових матчів, окрім Вереса також йде Інгулець, який має у своєму активі 31 бал. Стільки ж у Руху та Металіста 1925.

Натомість достроковим чемпіоном України став Шахтар. Боротьба за інші місця ведеться до останнього туру.