Металлист первым размочил нули на табло благодаря удару Демченко. Во втором тайме Минай забил дважды и сделал счет 1:2 уже в свою пользу.

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Не хотели искать оправданий

Это поражение стало роковым для харьковского клуба. Металлист официально вылетел из УПЛ еще за тур до окончания сезона-2022/2023. За 29 туров харьковчане набрали всего 22 балла. Поэтому получить 14-й ровенский Верес, который идет в зоне стыковых поединков, будет уже нереально – отставание составляет 6 очков, а впереди только один матч.

После поражения от Миная харьковчане были деморализованы. Потому никто не хотел и слова говорить о поединке. Тренеры Металлиста Перица Огненович и Олег Ратий не стали искать оправданий, почему команда вылетела из УПЛ, поэтому просто проигнорировали пресс-конференцию.

Исполняющий обязанности главного тренера Огненович сразу после финального свистка пошел в свою семью, которая была на стадионе.

Впереди Металлист домашний матч против Черноморца, который станет прощальным в УПЛ.

Напомним, что элитный дивизион покинул ФК Львов, который прекратит свое существование. В зоне стыковых матчей, кроме Вереса, также идет Ингулец, имеющий в своем активе 31 балл. Столько же у Руха и Металлиста 1925 года.

Вместо этого досрочным чемпионом Украины стал Шахтер. Борьба за другие места ведется до последнего тура.