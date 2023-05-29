Минай – Металіст 2:1

Голи: Вишневський, 61, Паламар, 75 – Демченко, 36

Минай та Металіст провели зустріч в рамках 29-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшов закарпатський колектив. "Лисиці" вбили надії харківського клубу, пише 24 Канал.

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Чергова втрата УПЛ

Металіст, який вважався одним з головних претендентів на виліт наприкінці сезону, все ще мав мізерні шанси, аби врятувати свою прописку в еліті українського футболу. Харків'янам потрібно було вигравати дві останні зустрічі та надіятися на невдачі прямих конкурентів. Проте "жовто-сині" стали жертвою боротьби за виживання.

Харківський колектив відразу продемонстрував своє бажання виступати в елітному дивізіону, проте забитий м'яч прийшов тільки наприкінці першого тайму. На 36-ій хвилині матчу Єгор Демченко ювелірним ударом вразив дальній нижній кут воріт суперника та подарував надію своїй команді, 0:1.

Металіст тримав позиції та поодиноко атакував, проте і Минай не бажав опускатися у зону перехідних матчів, тому закарпатський клуб почав впевнено здобувати собі результат, а тим самим розчаровувати свого суперника. Спершу, на 61-ій хвилині матчу, Олег Вишневський після сольного проходу свого одноклубника по флангу прийняв передачу на пусті ворота та зрівняв рахунок у грі. А вже на 75-ій хвилині зустрічі Руслан Паламар отримав нагоду пробити з одинадцятиметрової позначки, проблем з реалізацією не виникло, 2:1.

Металіст все ж голови не опустив і намагався врятувати ситуацію – харківський колектив мав декілька нагод бодай зрівняти рахунок у матчі, оскільки вони влаштували облаву воріт Миная, проте голкіпер, стійка та фарт вберегли лідерські позиції "лисиць" у матчі. Згодом закарпатський клуб взяв м'яч під контроль та вбив увесь темп матчу.

Таким чином, Металіст вслід за Львовом достроково залишає еліту українського футболу. Місця цих колективів в УПЛ посядуть Полісся та Оболонь, які стали лідерами Першої ліги. Тепер інтрига зависла довкола перехідних матчів, де наразі перебувають Верес з Інгульцем, проте їхнє місце мають перспективу посісти Рух, Металіст 1925 та Чорноморець.

Колос та Минай (який посів 8-е місце чемпіонату) мають по 33 очки в активі та ще дивом можуть різко опуститися на дно турнірної таблиці. Команди, які опиняться 13-у та 14-у місці чемпіонату зіграють у перехідних матчах з ЛНЗ та Металургом відповідно.