Ніколи знову: іменитий клуб УПЛ не припинить існування в разі вильоту з еліти, що їм і загрожує
Харківський Металіст не збирається знову відходити у вічність. Колектив прийме будь-який розвиток подій.
Харківський клуб не припинить своє існування в разі вильоту до Першої ліги України. Металіст готовий відбудовувати команду.
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Все з чистого листа
Український спортивний журналіст Ігор Циганик зазначив, що у Металіста є певні проблеми з затримками зарплати, що ж звичайно негативно впливає на стан команди. Поточний сезон, звісно, вийшов не такий, як хотіли у клубі. Якщо Металіст залишиться в УПЛ, то виступатиме в УПЛ, та от якщо ні, то колектив гратиме у Першій лізі. Тобто клуб існуватиме у будь-якому випадку.
Журналіст зазначив, що харків'яни кінця чіплятимуться за найвищий дивізіон України, хоча б за перехідні матчі, проте у разі невдачі нічого радикального не відбудеться. Якщо ж Металіст все ж покине еліту, то харківський клуб почне перебудовуватись, опираючись на молодь, оскільки вони мають хорошу юнацьку команду, де є хороша перспектива.
Нагадаємо, що свою боротьбу за виживання, скоріше за все, уже програв Львів. "Золоті леви" практично втратили усі шанси на збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі. Така доля клубу не влаштовує зацікавлених людей, тому львівський колектив може припинити своє існування. Львів уже покинув один з лідерів команди, чим підтвердив сумну долю команди.
Ситуація Металіста
- Справи харківського колективу в поточному сезоні йдуть вкрай погано. "Жовті-сині" делегували низку своїх провідних футболістів Дніпру-1, через що Металіст почали називати неофіційним фарм-клубом "спортклубівців".
- Харківський клуб, який ще й підозрюють в організації договірних матчів, посідає 15-у сходинку чемпіонату України (22 очка в активі). Від порятункової зони харків'яни відстають на 5 балів, а від стикових матчів – на 2 пункти. На Металіст ще чекають матчі з: Металістом 1925, Кривбасом, Минаєм та Чорноморцем.