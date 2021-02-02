Мессі заробив для Барселони 619 мільйонів євро за три роки

Контракт Ліонеля Мессі з Барселоною викликав чимале обговорення у футбольному світі. Та окрім витрат на футболіста, Барселона й заробила чимало на ньому.

Джерело: Diario Sport

Іспанські журналісти та економісти вирішили вирахувати не лише суму, в яку Мессі обійшовся Барселоні, але й скільки для клубу заробив футболіст. За основу взяли момент з 2017 року, коли він і підписав контракт за 555 мільйонів євро.

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У компанії Diagonal Inversiones, яка співпрацює з Барселоною, заявили, що Мессі заробив для клубу 619,265 мільйона євро. При цьому мова йде про три сезони, тобто до 2020 року. За цей час сам гравець від клубу отримав 383,655 мільйона євро. Відтак позитивне сальдо складає 235,61 мільйона євро.

Окрім того, за даними фінансистів, Мессі приносить клубу як мінімум 30 відсотків від усіх доходів. Хоча ця цифра може бути й більшою.

"Мессі – центр клубного бізнесу. Як він це робить? Він забиває голи. Спонсорські контракти при наявності Мессі в команді мають одну ціну, без нього – іншу", – розповів гендиректор Diagonal Inversiones Марк Сіріа.

Окрім того, неможливо точно визначити, скільки б квитків на матч би продавалося, якби аргентинець не виступав за Барселону. Та й 8 з 10 футболок, які продаються, саме з прізвищем Мессі.



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