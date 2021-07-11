Мессі залишається: Ла Ліга підтвердила контракт аргентинця з Барселоною

Барселона отримала можливість продовжити контракт з форвардом Ліонелем Мессі. Питання, пов'язані із зарплатою аргентинця, були улагоджені.

Керівництво Ла Ліги дозволило зареєструвати Мессі гравцем Барселони після узгодження усіх питань.

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34-річний гравець доручив вести всі переговори своєму батькові Хорхе, щоб бути зосередженим на Кубку Америки, його батько вже зумів про все домовитися з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Про підписання контракту між "синьо-гранатовими" і футболістом буде оголошено в найближчі дні.

При цьому ПСЖ і далі живить надії переконати Мессі і його батька в привабливості свого проєкту, однак імовірність того, що форвард переїде в Париж, оцінюється як нульова.

Мессі став вільним агентом