Керівництво Ла Ліги дозволило зареєструвати Мессі гравцем Барселони після узгодження усіх питань.
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34-річний гравець доручив вести всі переговори своєму батькові Хорхе, щоб бути зосередженим на Кубку Америки, його батько вже зумів про все домовитися з президентом Барселони Жоаном Лапортою. Про підписання контракту між "синьо-гранатовими" і футболістом буде оголошено в найближчі дні.
При цьому ПСЖ і далі живить надії переконати Мессі і його батька в привабливості свого проєкту, однак імовірність того, що форвард переїде в Париж, оцінюється як нульова.
Мессі став вільним агентом
- Мессі 1 липня 2021 року став вільним агентом. В аргентинського нападника закінчився контракт з каталонською Барселоною.
- Ліонель перебуває у структурі Барселони з 2000 року. Всього Мессі відіграв 778 матчів за каталонців, в яких забив 672 голи та віддав 305 асистів.