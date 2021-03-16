Космічний дубль Лео: Мессі встановив унікальний рекорд Ла Ліги

Ліонель Мессі видав черговий розкішний матч за Барселону у рамках 27 туру Ла Ліги. Черговою "жертвою" нападника стала Уеска, футболіст відзначився дублем.

Шалений Мессі

Вже на 13-й хвилині Ліонель відкрив рахунок у зустрічі. Аргентинцю вдався майстерний удар з дальньої відстані прямо під поперечину.

Більше про матч Барселона розгромила аутсайдера Ла Ліги: рекорд Хаві та дубль Мессі – відео

А вже за рахунку 3:1 на користь Барселони Мессі оформив дубль у поєдинку проти аутсайдера Ла Ліги. Форвард знову ж таки ударом з-за меж штрафного увігнав м'яч у нижній кут воріт – 4:1 без шансів для голкіпера.

Для Лео ці два голи стали 20-м та 21-м м'ячами у сезоні за каталонський клуб. Йому вдалось встановити унікальний рекорд чемпіонату Іспанії. Мессі протягом 13 сезонів поспіль забиває у сезоні понад 20 результативних пострілів.

Рекорд Хаві

Однак Лео встановив не лише цей рекорд. Протистояння проти Уески стало для Лео вже 767-м офіційним поєдинком у складі каталонців. Такий же показник був у легендарного півзахисника Барселони Хаві. Вже у наступному матчі аргентинець зможе побачити рекорд іспанця.