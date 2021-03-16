Космический дубль Лео: Месси установил уникальный рекорд Ла Лиги
Лионель Месси выдал очередной роскошный матч за Барселону в рамках 27 тура Ла Лиги. Очередной "жертвой" нападающего стала Уэска, футболист отметился дублем.
Источник:24 канал
Безумный Месси
Уже на 13-й минуте Лионель открыл счет во встрече. Аргентинцу удался искусный удар с дальнего расстояния прямо под перекладину.
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А уже при счете 3:1 в пользу Барселоны Месси оформил дубль в поединке против аутсайдера Ла Лиги. Форвард опять же ударом из-за пределов штрафной вогнал мяч в нижний угол ворот – 4:1 без шансов для голкипера.
Для Лео эти два гола стали 20-м и 21-м мячами в сезоне за каталонский клуб. Ему удалось установить уникальный рекорд чемпионата Испании. Месси в течение 13 сезонов подряд забивает в сезоне более 20 результативных выстрелов.
Рекорд Хави
Однако Лео установил не только этот рекорд. Противостояние против Уэски стало для Лео уже 767-м официальным поединком в составе каталонцев. Такой же показатель был у легендарного полузащитника Барселоны Хави. Уже в следующем матче аргентинец сможет увидеть рекорд испанца.
- В целом в этом сезоне Месси провел во всех турнирах 36 встреч, в которых наколотил 27 голов и отдал 12 ассистов.
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