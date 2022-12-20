Крутіший за куряче яйце: фото Мессі з трофеєм ЧС-2022 встановило рекорд в Instagram

Ліонель Мессі на красивій ноті та з кубком у руках закінчив для себе ЧС-2022. Лео не лише провів яскравий Мундіаль, а й став автором нового рекорду інстаграму серед вподобань світлини.

Після перемоги на ЧС-2022 Ліонель Мессі виклав декілька неймовірних світлин із церемонії нагородження. Публікація просто розірвала усі рекорди такої соціальної мережі як інстаграм.

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Рекорд Лео поза межами футбольного поля

Пост зі щасливим Лео вийшов у соцмережі футболіста після фіналу Мундіалю у Катарі, де Мессі відзначився двома голами у воротах Франції, а аргентинці перемогли у серії пенальті.

Станом на 20 грудня публікація набрала вже майже 60 мільйонів вподобань від користувачів інстаграму.

Мессі встановив новий рекорд інстаграму за кількістю сердечок під публікацією. Раніше цей рекорд утримувало фото курячого яйця, яке було опубліковане 4 січня 2019 року, яке наразі має 56 мільйонів лайків.

Нагадаємо, що Мессі був названий найкращим гравцем чемпіонату світу-2022. На Мундіалі у Катарі капітан збірної Аргентини відіграв усі матчі, у яких забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.

Після перемоги на ЧС-2022, яка стала для Аргентини вже третьою в історії цього турніру, Лео заявив, що не збирається закінчувати кар'єру у виступах за збірну.

Тріумфатори Мундіалю у Катарі вже повернулись на Батьківщину, де їх зустріли тисячі щасливих фанатів.