Легенда збірної Аргентини Ліонель Мессі таки став чемпіоном світу. У фіналі катарського Мундіалю-2022 його команда у неймовірному матчі перемогла Францію в серії пенальті.

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Раніше 35-річний Лео казав, що цей фінал буде його останнім матчем на чемпіонатах світу. Багато хто очікував, що на такій мажорній ноті Мессі взагалі попрощається зі збірною.

Мессі залишається

Втім, нападник поки не планує зав'язувати із іграми на міжнародному рівні. Про це Мессі розповів в інтерв'ю аргентинському журналісту Гастону Едулу.

Я не збираюся йти з національної збірної Аргентини. Хочу продовжувати грати як чемпіон,

– заявив Ліонель.

Лео – король Аргентини

Нагадаємо, що Мессі виступає за збірну Аргентини з 2005 року. За цей час він награв аж 172 поєдинки у формі "альбіселесте", відзначившись 98 голами. Окрім ЧС-2022, Ліонель підкорив зі збірною ще і Копа Америка у 2021 році.

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На чемпіонатах світу нападник ПСЖ став рекордсменом за кількістю проведених матчів (26). Крім того, дубль у фіналі дозволив йому увійти в топ-п'ятірку найкращих голеадорів Мундіалів. Всього він забив 13 голів на п'яти турнірах.