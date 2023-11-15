Мессі та Роналду в одному тілі: гравець Реала розповів, що не слід робити на початку кар'єри

Футболіст Реала Федеріко Вальверде розповів про свою надмірну самовпевненість після підписання першого контракту з мадридським клубом. Він заявив, що спустився з небес на землю після першого тренування в молодіжній команді клубу.

Гравець вважав себе одночасно Мессі та Роналду, однак швидко прийшов до тями. "Тобі 17. Два роки тому ти спав на матраці, який лежав просто на полу, а тепер підписуєш контракт з мадридським Реалом. Боже, як можна не зійти з розуму?", – пригадує Вальверде.

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Футболіст пригадав свою найбільшу помилку

"Коли я приїхав до Мадриду, то думав, що я – Мессі та Роналду в одному тілі", – пригадує футболіст. Він зазначив, що у 17 років ще був зовсім юним та недосвідченим.

Та допомогло футболісту тоді перше тренування,яке спустило його з небес на землю.

"Я літав у хмарах, коли прийшов на перше тренування Кастільї, настільки я був впевненим у собі. Я навіть нічого не пам'ятаю про саме тренування, все наче у туман"і, – пригадує він.

Потім у роздягальні він почав помічати, що люди носять: ремені від Gucci, нові кросівки Nike, гаманці Louis Vitton. Він згадує Бензема, Модрича чи Марсело. "От лайно, Феде, на тобі футболка за 2 євро", – подумав тоді Вальверде.

Для мене навіть Zara була дорогою. В Уругваї, якщо ти носиш Zara – ти бос. Я дивився навколо і бачив хлопців, які носили годинники, що коштували більше, ніж будинок моїх батьків. Це вразило мене за одну мить. У цій грі є рівні, шмаркач. Ти – ніхто,

— додав гравець.

. Федеріко Вальверде перебуває у структурі "вершкових" з літа 2016 року.