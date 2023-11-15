Игрок считал себя одновременно Месси и Роналду, однако быстро пришел в себя. "Тебе 17. Два года назад ты спал на матрасе, лежавшем прямо на полу, а теперь подписываешь контракт с мадридским Реалом. Боже, как можно не сойти с ума?", – вспоминает Вальверде.

Смотрите также Обменялся с женой сердечками: АПЛ опубликовала празднование гола Зинченко – яркое видео

Футболист вспомнил свою величайшую ошибку

"Когда я приехал в Мадрид, то думал, что я – Месси и Роналду в одном теле", – вспоминает футболист. Он отметил, что в 17 лет еще был совсем юным и неопытным.

Но помогла футболисту тогда первая тренировка, спустившая его с небес на землю.

"Я летал в облаках, когда пришел на первую тренировку Кастильи, настолько я был уверен в себе. Я даже ничего не помню о самой тренировке, все как в тумане", – вспоминает он.

Затем в раздевалке он начал замечать, что люди носят: ремни от Gucci, новые кроссовки Nike, кошельки Louis Vitton. Он вспоминает Бензема, Модрича или Марсело. "Вот дерьмо, Федя, на тебе футболка за 2 евро", – подумал тогда Вальверде.

Для меня даже Zara была дорогой. В Уругвае, если ты носишь Zara – ты босс. Я смотрел вокруг и видел ребят, которые носили часы, которые стоили больше, чем дом моих родителей. Это поразило меня за мгновение. В этой игре есть уровни, сопляк. Ты – никто,

– добавил игрок.

К слову. Федерико Вальверде находится в структуре "сливочных" с лета 2016 года.