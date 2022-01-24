Мессі подарували футболку з автографом Папи Римського
Джерело:твітер Еммануеля Гобійяра
Генеральний вікарій Ліонської єпархії Еммануель Гобійяр подарував зірковому футболістові Ліонелю Мессі футболку з автографом папи римського Франциска.
Гобійяр: Мессі – людина віри
Представник Ватикану запевнив, що Папа Римський не лише підписав футболку гравцеві ПСЖ, але й благословив Мессі цим жестом.
До слова Папа Римський отримав футболку Мессі з ПСЖ: фото
Сьогодні я подарував Ліонелю Мессі першу офіційну футболку Ватикану, підписану папою Франциском, з його благословення. Мессі – людина віри, він розповів мені, наскільки важливий йому цей жест. Ми помолилися разом,
– написав Гобійяр у своєму твітері.
Мессі поряд Еммануелем Гобійяром / Фото з твітеру Еммануеля Гобійяра
Також Еммануель Гобійяр є представником Ватикану на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Папа Римський благословив аргентинського футболіста / Фото з твітеру Еммануеля Гобійяра
У жовтні прем'єр-міністр Франції подарував Папі Римському футболку з автографом аргентинського футболіста.