Мессі отримав Золотий м'яч 2021: сперечатися про це немає сенсу

29 листопада 2021 року Ліонель Мессі отримав свій сьомий Золотий м'яч. Після церемонії нагородження всі прихильники футболу розбилися на два табори. Одні переконують, що аргентинець не заслуговував на нагороду, інші вказують, що все закономірно.

Правила голосування

Для початку варто нагадати, що переможця Золотого м'яча обирають голосуванням журналісти. Час від часу правила голосування змінюють (для прикладу, під час об'єднання нагороди з ФІФА, за переможця голосували журналісти, тренери та капітани національних збірних. Після 2016 року – лише журналісти).

До теми Мессі – володар Золотого м'яча 2021

Редакція France Football перед тим складає список з 30 футболістів, які можуть претендувати на нагороду. І журналісти з усього світу віддають свої голоси (колись це був один журналісти від однієї країни з Європи. Згодом правило змінили, і голосувати також можуть журналісти з країн, які хоча б один раз виступили на чемпіонаті світу. Загалом таких журналістів – близько 180). Журналіст обирає свою п'ятірку претендентів, де перше місце отримує шість балів, друге місце – чотири, третє – три, четверте два, а п'яте – один бал.

Після голосування усіх журналістів, бали сумуються, і так визначається переможець. У 2021 році ним став Лео Мессі, який набрав 613 балів. Роберт Левандовський, який опинився другим – 580.

Проблеми голосування

Залучивши широке коло журналістів до визначення переможця Золотого м'яча, редакція France Football фактично знімає з себе відповідальність за результати. Адже все вирішують голоси журналістів, які вони віддали за конкретного футболіста. Відтак і звинуватити France Football у тому, що Мессі недостойний Золотого м'яча у 2021 році – нелогічно.

Ясна річ, що у випадку голосування чималу роль відіграють особисті симпатії журналіста. Мессі – більш медійна персона. На відміну від того ж Левандовського. Аргентинець зі своєю збірною у 2021 році виграв Копа Америка, у той час як Левандовський відзначився лише на "внутрішньому ринку" – чемпіонаті Німеччини, і провалився зі збірною на Євро-2020 (останнє місце в групі та лише одне набране очко). Хоча і тут поляка не варто звинувачувати, адже свої три голи на турнірі він забив, от тільки партнери виявилися не його рівня.

У 2020 році Левандовський заслуговував отримати "Золотий м'яч" завдяки своїй грі.

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Та й під час голосування важливу роль відіграють не лише трофеї чи забиті голи, але й те, наскільки гравець важливий для своєї команди. Адже той же Жоржиньо в цьому році виграв і Євро-2020, і Лігу чемпіонів. Але навряд чи його назвеш незамінним гравцем для Челсі чи збірної Італії. Важливим – так, центральною фігурою в побудові гри – навряд.

Ми можемо бути згідні чи не згідні з результатами голосування, створювати петиції з вимогою скасувати ці результати чи радіти перемозі Мессі. Ламати клавіатури в суперечках в соцмережах з представниками "іншого табору". Але незмінним залишиться лише те, що Мессі отримав Золотий м'яч 2021. Свій сьомий трофей.