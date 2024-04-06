Чи зіграє Мессі проти України: легенда збірної Аргентини прийняв рішення щодо участі в Олімпіаді

Зірка Інтер Маямі вирішив сконцентруватися цього літа на матчах Копа Америка та іграх МЛС, Замість Ліонеля Мессі тренер Аргентини викличе інших двох чемпіонів світу-2022.

Цього літа у Парижі пройдуть Олімпійські ігри-2024. Увага футбольних фанатів буде прикута до футбольного турніру, в якому візьмуть участь 16 збірних з усього світу.

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Маскерано обрав інших

Одним із головних фаворитів змагання є команда Аргентини, якою керує відомий ексгравець Ліверпуля та Барселони Хав'єр Маскерано. Очікувалось, що на Олімпіаду у складі команди відправиться і восьмиразовий володар Золотого М'яча Ліонель Мессі.

Кожна команда має заявити на турнір гравців віком до 23 років, проте є також можливість зробити три виключення для футболістів будь-якого віку. Один із цих слотів і мав би зайняти 36-річний Мессі.

Проте, як повідомляють аргентинські ЗМІ, Ліонель відмовився від участі на Іграх. Причиною є щільник графік форварда Інтер Маямі, який того ж літа ще і візьму участь на Копа Америка.

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Очікується, що "вільні" від вікового обмеження слоти займуть воротар Еміліано Мартінес (31 рік), захисник Ніколас Отаменді (36 років) та нападник Хуліан Альварес (24 роки). Нагадаємо, що Аргентина гратиме у групі разом з Україною, Марокко, а також однією із азійських збірних.

. Футбольний турнір серед чоловіків пройде з 24 липня по 9 серпня на полях Франції. Україна гратиме групові матчі у Ліоні та Сент-Етьєнні.