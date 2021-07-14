Мессі та Неймар знову разом: символічна збірна Копа Америка

14 липня 2021 , 13:59
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Джерело:

твітер Копа Америка

Копа Америка запам'яталась шаленою напругою, красивими голами та історичною перемогою Аргентини. Після завершення турніру було визначено топ-11 найкращих гравців.

Хто серед найкращих

Американська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) назвала символічну збірну Копа Америки-2021. В одинадцятку найкращих футболістів увійшли чотири тріумфатори турніру. Серед них герой серії післяматчевих пенальті у півфіналі Мартінес та найкращий гравець Мессі.

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Також в топ-11 потрапили три футболісти збірної Бразилії, а також по одному гравцю Чилі, Еквадору, Перу та Колумбії.

Символічна збірна

  • Голкіпер: Даміан Мартінес (Аргентина)
  • Захисники: Первіс Еступіньян (Еквадор), Маркіньос (Бразилія), Крістіан Ромеро (Аргентина), Маурісіо Ісла (Чилі)
  • Півзахисники: Йосімар Йотуні (Перу), Каземіро (Бразилія), Родріго Де Пауль (Аргентина),
  • Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Неймар (Бразилія), Луїс Діас (Колумбія)

Фінал Копа Америка-2021: як це було

  • У вирішальному матчі за трофей зустрілись Аргентина та Бразилія. Неймар та Мессі знову опинились на одному футбольному полі, але по різні боки команд.
  • На 22-й хвилині Ді Марія розмочив нулі на табло та забив єдиний гол у поєдинку. Аргентинець відгукнувся на передачу з глибини поля та елегантно перекинув голкіпер суперника.
  • Аргентина здобула Кубок Південної Америки вперше за 28 років. Це перший значний трофей для Мессі з національною збірною.
Автор: Софія Кулай