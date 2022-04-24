Мессі філігранним голом у дев'ятку ледь не приніс ПСЖ перемогу: відео удару
ПСЖ 23 квітня приймав Ланс у рамках 34 туру французької Ліги 1. Ліонель Мессі був близьким до того, щоб принести парижанам перемогу.
Все у традиційному стилі
У першому таймі команди не потішили своїх уболівальників голами. На 68-й хвилині першими нулі на табло на правах господарів розмочили футболісти ПСЖ, повідмоляє 24 канал.
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Неймару вдалось виконати передачу поміж двох гравців суперника. Мессі став адресатом пасу та майтерним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив прямо у верхню дев'ятку воріт.
Своїм м'ячем аргентинський форвард міг принести ПСЖ мінімальну домашню перемогу, але на 88-й хвилині Ланс зрівняв цифри на табло.Важливо.
Відзначимо, що матч закінчився нічиєю 1:1, а гості з 57-ї хвилини грали у меншості. Парижани навіть попри мирову зміцнюють лідерство у Лізі 1. Відрив від другого Марселя вже складає 16 пунктів.
Відео голу Мессі