Мессі допоміг придбати 50 тисяч доз вакцин від COVID-19 для футболістів Південної Америки

Капітан Барселони Ліонель Мессі вирішив зробити добру справу для футболістів Південної Америки. Аргентинець допоміг придбати вакцину від коронавірусу.

Вчинок вартий оплесків

Лідер Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив щедрий подарунок гравцям у Південній Америці. Футболіст подарував китайській фармацевтичній фірмі Sinovac три своїх футболки з автографами.

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Після такого подарунку було куплено 50 тисяч доз вакцин. Так Ліонель допоміг реалізувати угоду, яку вів особисто президент Уругваю Луїс Альберто Лакальє Поу.

Спортсмени будуть пріоритетною ланкою серед людей під час вакцинації. Таким розвитком подій невдоволена громадськість Уругваю. Вони стверджують, що щодня у цій країні стрімко збільшується інфікованість коронавірусом серед простих людей.

Однак частину вакцин вже привезли у 26 клубів першого дивізіону Аргентини. Представник КОНМЕБОЛ Гонсало Беллосо заявив, що усі команди цієї ліги пройдуть вакцинацію: "Ми хочемо, щоб перед Кубком Америки всі футболісти були щеплені, і будь-який з них міг би зіграти".

Директори Sinovac захоплені вчинком Ліонеля Мессі, який з радістю надіслав нам для них 3 футболки. Тож він також є частиною цього досягнення,

– написав Беллосо.