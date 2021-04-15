Поступок стоит аплодисментов

Лидер Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси сделал щедрый подарок игрокам в Южной Америке. Футболист подарил китайской фармацевтической фирме Sinovac три своих футболки с автографами.

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После такого подарка было куплено 50 тысяч доз вакцин. Так Лионель помог реализовать соглашение, которое вел лично президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу.

Спортсмены будут приоритетным звеном среди людей во время вакцинации. Таким развитием событий недовольна общественность Уругвая. Они утверждают, что ежедневно в этой стране стремительно увеличивается инфицированность коронавирусом среди простых людей.

Однако часть вакцин уже привезли в 26 клубов первого дивизиона Аргентины. Представитель КОНМЕБОЛ Гонсало Беллосо заявил, что все команды этой лиги пройдут вакцинацию: "Мы хотим, чтобы перед Кубком Америки все футболисты были привиты, и любой из них мог бы сыграть".

Директора Sinovac восхищены поступком Лионеля Месси, который с радостью прислал нам для них 3 футболки. Поэтому он также является частью этого достижения,

– написал Беллосо.