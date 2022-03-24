Меркушина показала допомогу від збірної Норвегії з біатлону, яку передали для ЗСУ
Джерело:фейсбук ФБУ вболівальників
Норвезька збірна з біатлону ледь не найбільше допомагає Україні, яка потерпає від російської агресії. Українці показали, які речі надіслали норвежці для українських військових.
Меркушина: У мене не вистачить слів
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина показала допомогу від норвезької команди. Спортсменка подякувала норвежцям за речі для українських захисників.
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Меркушина впевнена, що ці речі врятують багато життів українців.
У мене не вистачить слів, щоб описати, як я вдячна збірній Норвегії з біатлону за допомогу та підтримку. Настав час, коли світ залишатися разом і ми всі допомагаємо один одному, це ера не говорити, а робити! Мені дуже пощастило бути частиною біатлонної родини, дякую, хлопці! Я думаю, що ваша пожертва врятує багато життів!,
– сказала біатлоністка.
Допомога від збірної Норвегії з біатлону / Фото з фейсбуку
Нагадаємо, що Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на професійну зброю. Анастасія стала на захист рідної країни, адже є старшою лейтенанткою Державної прикордонної служби України.
Також серед українських біатлоністів до рук зброю взяти Анна Кривонос, Дмитро Підручний та Артем Прима.
Біатлоністи з Норвегії підтримують Україну
- На шапочках біатлоністів поруч з норвезьким прапором з'явився український стяг.
- Норвежці присвячували свої перемоги Україні.
- Лідери збірної Тіріль Екгофф та Тар'єй Бьо висловили підтримку українському народу. Вони закликали припинити війну та заявили, що їх серця з українцями.