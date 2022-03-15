Бьо-старший: Ми повинні зупинити війну
Тар'єй Бьо, один із легендарних норвезьких братів, публічно висловив підтримку Україні, яка вже 20-й день потерпає від військових дій російських окупантів. Біатлоніст записав відеозвернення.
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У ньому норвежець підтримав українських спортсменів та зазначив, що світ повинен зробити усе, щоб зупинити війну.
Я підтримую спортсменів із України. Ми повинні показати свої серця людям, які страждають, і зупинити війну. Зробимо все, що можемо, щоб люди повернулися до кращого життя,
– сказав Бьо-старший.
Дивіться відеозвернення Тар'єй Бьо
Що відомо про Тар'єй Бьо
- Тар'єй Бьо – титулований біатлоніст із Норвегії, старший брат Йоганнеса Бьо.
- Станом на 15 березня посідає 6-ту сходинку у загальному заліку Кубку світу.
- На Олімпіаді-2022 у Пекіні здобув чотири нагороди (2 – індивідуальні)
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Війна має припинитися зараз. Тар'єй Бьо також підтримує нашу асоціацію та виявляє солідарність з Україною.
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