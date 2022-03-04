Норвежці підтримали Україну
Збірна України повністю пропустить етап в Контіолахті. Проте на наступному етапі в Естонії заявлені дві представниці України, повідомляє 24 канал.
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Сестри Олена та Юлія Городні встигли виїхати до Польщі, тому вони відправляться в естонський Отепяя.
В Контіолахті у другий змагальний день розіграли комплект нагород у чоловічій естафеті.
Тріумфаторами гонки стали представники Норвегії. Цікаво, що у жіночому старті, який відбувся у четвер, 3 березня перемогу також здобули норвезькі спортсменки.
Доля призерів вирішилася на останньому рубежі. Ветле Шостад Крістіансен з перевагою у 10 секунд очолив лідерство. Слідом за ним був француз Кантен Фійон-Майє, а далі – швед Себастьян Самуельссон.
Та на останніх метрах дистанції представник Швеції випередив спортсмена з Франції.
Фінішер норвезької команди Крістіансен присвятив свою перемогу всім українцям.
Це було для всіх наших друзів та прихильників з України. Бережіть себе, – написав у своєму інстаграмі біатлоніст.
На екіпіруванні новенських спортсменів поряд з прапором їхньої країни – був український.
Ветле Шостад Крістіансен / Фото Getty Images
Збірна Норвегії солідарна з Україною / Фото Getty Images
Результати чоловічої естафети
- Норвегія (0+7) 1:12:06.1
- Швеція (0+10) +10.6
- Франція (0+7) +12.4