Меркушина може замінити Білосюк на Олімпіаді-2022, – ексклюзивний коментар Бринзака

Українська біатлоністка Олена Білосюк 2 лютого здала позитивний тест на коронавірус у Пекіні. Пізніше стало відомо, що її зможе замінити Анастасія Меркушина.

Бринзак: Меркушина готується до можливого вильоту

Інформацію про те, що Меркушина може замінити Білосюк на Олімпіаді-2022 24-му каналу підтвердив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак.

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За його словами, найближчим часом Анастасія може вилетіти до Пекіну.

Меркушина готується до можливого вильоту на Олімпіаду-2022, оскільки вона є запасною. У будь-який момент можемо зробити заміну,

– сказав Бринзак.

Проте потрапити до основного складу біатлоністці буде не так вже й просто. Відповідна процедура може зайняти декілька днів.

"Там є процедура, яку необхідно пройти. Спершу треба задати тест за 96 годин до вильоту, потім за 48 годин та 12 годин. Якщо ці всі тести будуть негативними, тоді вона отримає спеціальний QR-код від оргкомітету Олімпіади-2022. Тільки тоді Меркушина зможе полетіти до Пекіну. Але це зможе зайняти 3 – 5 днів", – наголосив голова Федерації біатлону України.

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Щодо Олени Білосюк, то спортсменка може відправитися на самоізоляцію, як і інші представники України, які мали позитивні тести на коронавірус.

Скандальний відбір

До Пекіну відправилися 5 представниць України: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дарія Блашко, Ірина Петренко.

Головний тренер жіночої збірної Урош Велепець ще задовго до Олімпіади-2022 виокремив двох спортсменок, які, на його думку, заслуговують путівку на Ігри. Мовилося про Джиму та Білосюк.

Потім до цього списку доєдналася Валентина Семеренко.

Залишилося два вакантних місця на яких претендувало відразу три спортсменки: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.

Наставник жіночої команди переконував, що остаточний склад виберуть після індивідуальної гонки в Антгольці. Проте учасників Олімпіади-2022 назвали саме під час цього старту.

Меркушина пройшла повз відбір та отримала статус першої запасної.

Пізніше президент федерації біатлону Володимир Бринзак розповів чому ситуація склалася саме таким чином. Він зазначив про наявність критеріїв відбору для потрапляння у склад.

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