Мені на нього байдуже, – Усик висловився про Путіна
Джерело:profiboxing.cz
Непереможний Олександр Усик виїхав з України, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа. Боксер поспілкувався з чеською пресою.
Усик: Стріляли в наш будинок
Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усик повернувся додому. До цього боксер перебував у Великій Британії.
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Мені й на думку не спадало, що лишуся в Лондоні. Мені довелося скасувати прямий рейс до Києва, повертався через Польщу. Мені знадобився день, щоб доїхати до Києва, ще два, перш ніж я побачив сім’ю, тоді трохи заспокоївся,
– розповів Усик.
Олександр розповів, що окупанти захопили його будинок. Проте це його хвилює найменше, він турбується про своїх сусідів та знайомих, які залишилися там.
"Знаю, що вони стріляли в наш будинок, зламали ворота, витягли деяких наших сусідів. Не знаю, що там відбувається зараз, ми не можемо ні з ким зв’язатися. Це жахливо, коли твої рідні бігають ховатися в підвал", – зазначив боксер.
Усик: Той, хто підтримує війну, для мене шизофренік
Боксер подякував всім, хто підтримує українців.
"Дуже радий, як весь світ відреагував на ситуацію в Україні. Також чудово, як ви, чехи, допомагаєте. Скрізь висять прапори, піклуєтеся про біженців, добре поводитеся з ними. Ми цінуємо вашу підтримку.
Я вихований у православній вірі, яка вчить нас не судити інших. Але той, хто підтримує війну, для мене шизофренік, хвора людина. Я взяв до рук зброю, але це не означає, що я її використовую. За допомогою спорту я можу найкраще поширювати наші думки, послання миру. Бій з Джошуа буде для мене винятковим у цьому плані", – сказав непереможний боксер.
Також в Усика запитали, що він сказав би Володимиру Путіну.
Я б нічого не сказав йому. Мені він байдужий, нічого йому сказати,
– додав українець.
- Від початку повномасштабного вторгнення Усик вступив до лав територіальної оборони Київської області.
- 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд за кордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.
- Усик виїхав з України. Він запевняє, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.