Усик: Стреляли в наш дом
Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся домой. До этого боксер находился в Великобритании.
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Мне и в голову не приходило, что останусь в Лондоне. Мне пришлось отменить прямой рейс в Киев, возвращался через Польшу. Мне понадобился день, чтобы доехать до Киева, еще два, прежде чем я увидел семью, тогда немного успокоился,
– рассказал Усик.
Александр рассказал, что кафиры захватили его дом. Однако это его волнует меньше всего, он заботится о своих оставшихся там соседях и знакомых.
"Знаю, что они стреляли в наш дом, сломали ворота, вытащили некоторых наших соседей. Не знаю, что там происходит сейчас, мы не можем ни с кем связаться. Это ужасно, когда твои родные бегают прятаться в подвал", – отметил боксер.
Усик: Поддерживающий войну для меня шизофреник
Боксер поблагодарил всех, кто поддерживает украинцев.
"Очень рад, как весь мир отреагировал на ситуацию в Украине. Также здорово, как вы, чехи, помогаете. Везде висят флаги, заботитесь о беженцах, хорошо обращаетесь с ними. Мы ценим вашу поддержку.
Я воспитан в православной вере, которая учит нас не судить других. Но тот, кто поддерживает войну, для меня шизофреник, больной человек. Я взял в руки оружие, но это не значит, что я его использую. С помощью спорта я могу лучше распространять наши мысли, послания миру. Бой с Джошуа будет для меня исключительным в этом плане", – сказал непобедимый боксер.
Также у Усика спросили, что он сказал бы Владимиру Путину.
Я бы ему ничего не сказал. Мне он безразличен, нечего ему сказать,
– добавил украинец.
- С начала полномасштабного вторжения Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.
- 22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа.
- Усик уехал из Украины. Он уверяет, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.