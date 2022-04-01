Усик: Стреляли в наш дом

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся домой. До этого боксер находился в Великобритании.

Читайте также Жена Усика показала последствия "русского мира" в ее доме в Ворзеле

Мне и в голову не приходило, что останусь в Лондоне. Мне пришлось отменить прямой рейс в Киев, возвращался через Польшу. Мне понадобился день, чтобы доехать до Киева, еще два, прежде чем я увидел семью, тогда немного успокоился,

– рассказал Усик.

Александр рассказал, что кафиры захватили его дом. Однако это его волнует меньше всего, он заботится о своих оставшихся там соседях и знакомых.

"Знаю, что они стреляли в наш дом, сломали ворота, вытащили некоторых наших соседей. Не знаю, что там происходит сейчас, мы не можем ни с кем связаться. Это ужасно, когда твои родные бегают прятаться в подвал", – отметил боксер.

Усик: Поддерживающий войну для меня шизофреник

Боксер поблагодарил всех, кто поддерживает украинцев.

"Очень рад, как весь мир отреагировал на ситуацию в Украине. Также здорово, как вы, чехи, помогаете. Везде висят флаги, заботитесь о беженцах, хорошо обращаетесь с ними. Мы ценим вашу поддержку.

Я воспитан в православной вере, которая учит нас не судить других. Но тот, кто поддерживает войну, для меня шизофреник, больной человек. Я взял в руки оружие, но это не значит, что я его использую. С помощью спорта я могу лучше распространять наши мысли, послания миру. Бой с Джошуа будет для меня исключительным в этом плане", – сказал непобедимый боксер.

Также у Усика спросили, что он сказал бы Владимиру Путину.

Я бы ему ничего не сказал. Мне он безразличен, нечего ему сказать,

– добавил украинец.