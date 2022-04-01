Дружина Олександра: Насрали, як завжди
Катерина Усик показала наслідки знаходження російських окупантів на їхній ділянці у Ворзелі Київської області. У своєму інстаграмі вона опублікувала світлину після "візиту" окупантів.
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Руський мир! Заїхав і до мене! Тварини! Просто все зіпсували, насрали, як завжди!",
– написала у сторіс Катерина.
"Візит" окупантів / Фото з інстаграму Катерини
Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Усик повернувся додому. До цього боксер перебував у Великій Британії.
Боксер вступив до територіальної оборони Київської області.
22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд за кордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.
Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.