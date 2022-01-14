Мені 45 років і я все ще молодий тренер, – Шевченко відповів на запитання про можливу відставку

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко прокоментував поразку від Мілана (1:3) у 1/8 фіналу Кубка Італії. Команда українця вигравала 1:0, але не змогла утримати переможний рахунок та поступилася в овертаймі.

Шевченко розповів, що задоволений грою своїх підопічних та адаптацією новачків у команді.

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"Ми зіграли дуже добрий матч. Змінили схему, перейшли на 4-3-3. Команда билася. Ми продемонстрували якість на полі. Хлопці намагалися грати у футбол, мені це сподобалося", – почав він.

Також наставник висловився і про своє майбутнє у клубі.

Я сам вибрав цю роботу і усвідомлюю всі ризики, пов'язані з нею. Я намагаюся робити її добре. Мені 45 років і я ще молодий тренер, який отримує досвід і йде далі.



Життя складається з зльотів та падінь, перемог та поразок, я йду вперед, і ми з помічниками зосереджені на цьому проекті. Я виконую свої обов'язки, а далі вже керівництво клубу мені повідомить свої рішення,

– сказав Андрій Миколайович.

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