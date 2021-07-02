Мене дуже вразила робота Шевченка, – тренер збірної Англії

Збірні України та Англії зустрінуться в 1/4 фіналу Євро-2020. Наставник Англії Гарет Саутгейт поділився очікуваннями від поєдинку з Україною.

Саутгейт: Ми знаємо, що Україна – хороша команда

Саутгейт заявив, що після перемогли в 1/8 фіналу над Німеччиною його футболісти вже думали про матч 1/4 фіналу.

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Наставник Англії, яка всі 4 матчі на Євро-2020 зіграла на домашньому "Вемблі", заявив, що команді буде корисно зіграти на виїзді. Матч Україна – Англія відбудеться у Римі (Італія).

"Думаю, дуже важлива психологічна свіжість. Очевидно, що у нас потужний склад. Для нас зараз, напевно, навіть корисно зіграти не на "Вемблі". Повторити матч з Німеччиною на "Вемблі" всього через три дні було б дуже складно.

Зараз у нас випробування трохи іншого роду. Треба з'їздити на гостьовий матч і зіграти проти хорошої команди, коли на стадіоні буде не так багато англійських уболівальників. На перший план виходять команда, наші зусилля, енергія і зосередженість", – заявив Саутгейт.

Тренер Англії звернув увагу на те, що збірна України змінила тактику після матчів групового етапу.

Тактика – це досить складне питання, тому що обидві команди бачили, як суперник використовує різні схеми. Українці досягли непоганого результату зі шведами і також можуть поміняти схему, яка використовувалася на груповому етапі. Так що ми повинні бути готові до всіх варіантів. Але головну увагу необхідно приділити своїй власній грі,

– зазначив Саутгейт.

Саутгейт заявив, що вражений роботою Андрія Шевченка біля керма збірної України.

"Ми знаємо, що Україна – хороша команда. Мене дуже вразила робота Шевченка. Восени у них було пару неприємних результатів у Лізі націй, але вони впоралися. Домоглися відмінного результату у Франції у кваліфікації чемпіонату світу і на цьому тижні здорово зіграли зі Швецією", – сказав тренер "Трьох левів".

Головний тренер Англії додав, що у збірної України небезпечні нападники.

"Так що якщо ми надамо їм простір для маневру, вони підуть вперед, а у них є небезпечні нападники. У вівторок ми досягли важливої ​​вершини, але це не Еверест, на який ми хочемо забратися. Зараз ми хочемо продовжити шлях вгору з цієї точки", – резюмував Саутгейт.

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