Саутгейт: Мы знаем, что Украина – хорошая команда

Саутгейт заявил, что после победили в 1/8 финала над Германией его футболисты уже думали о матче 1/4 финала.

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Наставник Англии, которая все 4 матча на Евро-2020 сыграла на домашнем "Уэмбли", заявил, что команде будет полезно сыграть на выезде. Матч Украина – Англия состоится в Риме (Италия).

"Думаю, очень важна психологическая свежесть. Очевидно, что у нас мощный состав. Для нас сейчас, наверное, даже полезно сыграть не на "Уэмбли". Повторить матч с Германией на "Уэмбли" всего через три дня было бы очень сложно.

Сейчас у нас испытание немного другого рода. Надо съездить на гостевой матч и сыграть против хорошей команды, когда на стадионе будет не так много английских болельщиков. На первый план выходят команда, наши усилия, энергия и сосредоточенность", – заявил Саутгейт.

Тренер Англии обратил внимание на то, что сборная Украины изменила тактику после матчей группового этапа.

Тактика – это довольно сложные вопросы, потому что обе команды видели, как соперник использует разные схемы. Украинцы достигли неплохого результата со шведами и также могут заменить схему, которая использовалась на групповом этапе. Так что мы должны быть готовы ко всем вариантам. Но главное внимание необходимо уделить своей собственной игре,

– заметил Саутгейт.

Саутгейт заявил, что поражен работой Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

"Мы знаем, что Украина – хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Шевченко. Осенью у них было несколько неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции в квалификации чемпионата мира и на этой неделе здорово сыграли со Швецией", – сказал тренер "Трех львов".

Главный тренер Англии добавил, что у сборной Украины опасные нападающие.

"Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие. Во вторник мы достигли важной вершины, но это не Эверест, на который мы хотим забраться. Сейчас мы хотим продолжить путь вверх с этой точки", – резюмировал Ворот.

Украина – Англия: главное