У загальній групі Челсі до матчу готується й наш Михайло Мудрик. Лівий вінгер збірної України виклав коротке відео з тренувального процесу, де вкотре доводить, чому саме він у свої 22 роки вже виступає у топовому клубі Європи.

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Продовжує запалювати на тренуваннях

Мудрик класно обіграв уявних суперників, якими були конструкції, та потужно пробив з лівої. М'яч від поперечини залетів у сітку воріт. Голкіпер Челсі був тут безсилим, адже удар був просто шаленої потужності.

Михайло вкотре залякує суперників, цього разу перед поєдинком із "сороками". Тепер цю результативність українцю потрібно перенести із тренування на найближчий офіційний матч Челсі.

Відео голу Мудрика на тренуванні Челсі

У поточному сезоні-2023/2024 Мудрик провів взяв участь в 11 матчах Челсі, у яких забив два голи. У наступному поєдинку Михайло може вже покращити свою статистику.

Цікаво! Матч Ньюкасл – Челсі розпочнеться 25 листопада о 17:00 (за київським часом). Перед цим поєдинком "сороки" випереджають команду Маурісіо Почеттіно на 4 бали – 20 проти 16-ти у лондонського клубу. Ньюкасл йде 7-м, а Челсі – 10-м.