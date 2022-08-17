У нас згоріло пів будинку, – новачок дрезденського Динамо про окупацію Маріуполя

Колишній захисник ФК Маріуполь Кирило Меліченко розповів про ситуацію в окупованому росією місті. Він зазначив, що його житло знищив російський снаряд.

Меліченко: Квартира, яку я орендував у Маріуполі, згоріла

На момент повномасштабного вторгнення футболіст перебував на зборах з командою у Туреччині. Він розповів, у якому стані його житло.

Варте уваги "Ось такий він, русскій мір": окупанти повитягували батареї з офісу ФК Маріуполь

Квартира, яку я орендував у Маріуполі, згоріла, і з нею усі мої речі. Там у нас згоріло пів дому взагалі. Звісно, про це навіть не думав, коли бачив який жах відбувається у Маріуполі. Безмежно жаль людей, співчуваю всім родинам, які втратили близьких,

– сказав Меліченко.

Також він розповів, чи виконав Клуб повністю свої зобов’язання перед футболістами.

"Ну, до початку війни усе було добре, а потім навіть деякий час не було зв’язку з керівництвом, тому що усі знаходилися у Маріуполі. На той момент ми більше переживали, чи всі співробітники клубу вижили, чи стадіон вцілів… Тому, я вважаю, що усі зобов’язання у клубі виконали", – додав гравець.

Російські окупанти завдали серйозних збитків ФК Маріуполь. Арена імені Володимира Бойка зазнала артилерійських ударів, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура, а також газон.

Загарбники навіть повитягували труби з офісу клуба.

Також окупанти викрали автобуси маріупольської команди, вони вивезли їх за межі міста.

Нагадаємо, що через війну, яку розв'язала росія, Маріуполь не гратиме у наступному сезоні УПЛ чи Першої ліги.

Влітку Кирило Меліченко на правах вільного агента перейшов до Динамо з Дрездена, яке виступає у третьому дивізіоні чемпіонату Німеччини.