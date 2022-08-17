Меличенко: Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела

В момент полномасштабного вторжения футболист находился на сборах с командой в Турции. Он рассказал, в каком состоянии его жилище.

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Квартира, которую я арендовал в Мариуполе, сгорела и с ней все мои вещи. Там у нас сгорело пол дома вообще. Конечно, об этом даже не думал, когда видел, какой ужас происходит в Мариуполе. Безгранично жаль людей, сочувствую всем семьям, потерявшим близких,

– сказал Меличенко.

Также он рассказал, выполнил ли Клуб полностью свои обязательства перед футболистами.

"Ну, до начала войны все было хорошо, а потом даже некоторое время не было связи с руководством, потому что все находились в Мариуполе. На тот момент мы больше переживали, все ли сотрудники клуба выжили, или уцелел стадион… Поэтому, я считаю, что все обязательства в клубе выполнили", – добавил игрок.

Кстати говоря. Летом Кирилл Меличенко на правах свободного агента перешел в Динамо из Дрездена, выступающего в третьем дивизионе чемпионата Германии.