Мехелен хоче залишити Шведа: Селтік не поспішає розлучатись з українцем

Бельгійський Мехелен не проти підписати повноцінний контракт з українським футболістом Мар'яном Шведом. Усі перемовини про майбутнє вінгера наразі призупинені.
Пауза у майбутньому Шведа
Сам Мар'ян Швед не проти залишитись у складі Мехелена після закінчення оренди. Контракт футболіста з України належить шотландському Селтіку, який розрахований до кінця червня 2023 року.
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Зараз поки що перемовини по трансфері гравця поставлені на паузу через те, що у шотландському клубі влітку 2021 року очікуються серйозні кадрові зміни. У команду повинен прийти новий тренер та технічний директор.В орендній угоді прописана функція викупу гравця, але сума трансферу складе 3 мільйони євро. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Шведа у 1 мільйон євро.
Головний наставник бельгійців Роутер Вранкен заявив, що клуб чекає остаточного рішення Селтіка. На думку тренера, правильним рішенням буде, якщо Мар'ян залишиться у Бельгії.
Ще раніше фахівець заявляв, що Мехелен розгляне пропозицію викупу вінгера. Перед цим тренер розкритикував Шведа за бляклу роботу у команді та неналежну поведінку. Після таких слів футболіст повністю розкрився на полі та змінився у побуті.
- У цьому сезоні Швед зіграв у футболці бельгійців 18 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.
- Футболіст щиро зізнався, що перехід у Селтік став помилкою у його кар'єрі. Водночас крім шотландців Мар'яном цікавився Гент, який пропонував більш привабливі умови, але Швед обрав Шотландію.