Перший хет-трик у сезоні: Мбаппе розгромив Реймс – відео

Парижани здобули п'яту поспіль перемогу у чемпіонаті Ліги 1. Всі голи в поєдинку проти Реймса забив Кіліан Мбаппе.

Рейс – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 3, 59, 82.

У 12-му турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді здобув розгромну перемогу над Реймсом із рахунком 3:0. Переможний результат парижанам забезпечили три забиті м'ячі Кіліана Мбаппе.

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24-річний нападник парижан відкрив рахунок вже на 3-й хвилині зустрічі. Ще двічі Мбаппе забив у другому таймі. Для Кіліана це перший хет-трик у сезоні.

Усього у цьому сезоні Мбаппе забив 15 голів у 15 поєдинках у всіх турнірах. ПСЖ скористався нічиєю Ніцци та очолив турнірну таблицю Ліги 1.

Додамо, що для ПСЖ це п'ята перемога поспіль у чемпіонаті. Реймс перервав безпрограшну серію, яка налічувала три матчі.

Відеоогляд матчу Рейс – ПСЖ