Рейс – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 3, 59, 82.

В 12-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде одержал разгромную победу над Реймсом со счетом 3:0. Победный результат парижанам обеспечили три забитых мяча Килиана Мбаппе.

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24-летний нападающий парижан открыл счет уже на 3-й минуте встречи. Еще дважды Мбаппе забил во втором тайме. Для Килиана это первый хет-трик в сезоне.

Всего в этом сезоне Мбаппе забил 15 голов в 15 поединках во всех турнирах. ПСЖ воспользовался ничьей Ниццы и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.

Для ПСЖ это пятая победа подряд в чемпионате. Реймс прервал беспроигрышную серию, насчитывавшую три матча.

Видеообзор матча Рейс – ПСЖ