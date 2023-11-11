Рейс – ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе, 3, 59, 82.
В 12-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на выезде одержал разгромную победу над Реймсом со счетом 3:0. Победный результат парижанам обеспечили три забитых мяча Килиана Мбаппе.
Читайте также: Финал "мыльной оперы": Реал не будет подписывать Мбаппе даже бесплатно
24-летний нападающий парижан открыл счет уже на 3-й минуте встречи. Еще дважды Мбаппе забил во втором тайме. Для Килиана это первый хет-трик в сезоне.
Всего в этом сезоне Мбаппе забил 15 голов в 15 поединках во всех турнирах. ПСЖ воспользовался ничьей Ниццы и возглавил турнирную таблицу Лиги 1.
Для ПСЖ это пятая победа подряд в чемпионате. Реймс прервал беспроигрышную серию, насчитывавшую три матча.
Видеообзор матча Рейс – ПСЖ