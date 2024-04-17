Мбаппе зізнався, чи може перемога в Лізі чемпіонів змінити його плани щодо майбутнього

У вівторок, 16 квітня, визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів. Одним з них став французький ПСЖ.

Паризький клуб на виїзді розгромив Барселону та втретє за останні 5 років зіграє на цій стадії турніру. Суперником команди Луїса Енріке буде дортмундська Боруссія.

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Француз прокоментував своє майбутнє

Одним з головних героїв зустрічі на "Камп Ноу" став Кіліан Мбаппе. Він забив 2 вирішальні голи у другому таймі.

Після фінального свистка лідер парижан поспілкувався з журналістами, яких цікавило питання щодо майбутнього форварда після завершення нинішнього сезону. Адже нещодавно з'явилися чутки, що він може змінити своє рішення у разі завоювання ПСЖ Кубка чемпіонів.

Проте зірковий футболіст повідомив, що результати в турнірі ніяк не вплинуть на його вибір наступного клубу в кар'єрі.

Я мрію виграти Лігу чемпіонів із ПСЖ, ми постараємося поїхати на "Вемблі", де пройде фінал. Чи може перемога ПСЖ змінити моє рішення щодо майбутнього? Ні, ні, ні,

– заявив Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що французький форвард уже домовився про перехід в Реал на правах вільного агента та вже знайшов собі будинок у Мадриді. Проте офіційно ще нічого не було оголошено.

. Завдяки дублю у ворота Барселони Мбаппе увірвався у топ-10 бомбардирів в історії Ліги чемпіонів. За кількістю голів він наздогнав легендарного Андрія Шевченка.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 42 матчі за ПСЖ, у яких забив 41 гол та віддав 9 асистів. Наразі він є найкращим бомбардиром у Лізі чемпіонів та чемпіонаті Франції в кампанії-2023/2024.