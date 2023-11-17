24-річний нападник ПСЖ та національної збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився своєю думкою про те, що його колишній колега за командою Ліонель Мессі став володарем Золотого м'яча 2023. На думку Мбаппе, Мессі є одним із найвеличніших футболістів в історії.

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Талановитий француз стверджує, що Мессі абсолютно заслужив цю нагороду, оскільки він став переможцем чемпіонату світу, тоді як у нього та Ерлінга Голанда був просто вдалий сезон.

Мбаппе: Мессі заслужив цей Золотий м'яч

Холанд показав себе чудово цього сезону, як і я, але це не зрівняється з перемогою на чемпіонаті світу. Лео заслужив цю нагороду,

– сказав Мбаппе.

Цікаво. Для Ліонеля це вже аж восьмий Золотий М'яч в кар'єрі. Раніше Мессі брав нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Цей показник є абсолютним рекордом, у найближчого переслідувача Кріштіану Роналду п'ять Золотих м'ячів.