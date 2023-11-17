24-летний нападающий ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своим мнением о том, что его бывший коллега по команде Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2023 года. По мнению Мбаппе, Месси является одним из величайших футболистов в истории.

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Талантливый француз утверждает, что Месси абсолютно заслужил эту награду, поскольку он стал победителем чемпионата мира, в то время как у него и Эрлинга Холанда был просто удачный сезон.

Мбаппе: Месси заслужил этот Золотой мяч

Холанд показал себя отлично в этом сезоне, как и я, но это не сравнится с победой на чемпионате мира. Лео заслужил эту награду,

– сказал Мбаппе.

Интересно. Для Лионеля это уже восьмой Золотой мяч в карьере. Ранее Месси брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Этот показатель является абсолютным рекордом, у ближайшего преследователя Криштиану Роналду пять Золотых мячей.