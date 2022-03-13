Мбаппе підписав таємний контракт з Реалом, – журналіст

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе вже підписав контракт з Реалом, про який офіційно поки не повідомляють.

Таємний контракт

Як стверджує журналіст Marca Рамон Альварес, форвард ПСЖ, який влітку стане вільним агентом, підписав контракт із Реалом ще 30 січня.

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Під час підписання контракту з боку гравця був присутній юрист, а з боку Реала – гендиректор Хосе Санчес та віцепрезидент клубу з економічних питань Педро Хіменес.

Мбаппе вирішив, що матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Реалом не вплинуть на його рішення про майбутнє, тому документи були підписані. Незважаючи на те, що Кіліан грав проти Реала, маючи контракт із мадридським клубом, він діяв максимально професійно.