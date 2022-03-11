Мітьюлланд поскаржився в CAS щодо боргів за трансфер Міккела Дуелунда. Цікаво, що футболіст так і не зміг нормально заграти у команді через травми.
Дивіться також Шахтар облаштовує тимчасовий притулок для біженців на "Арені Львів"
Однак слухання перенесли через війну в Україні. Повідомляється, що данський клуб не отримав повну суму за перехід гравця.
"Я можу підтвердити, що є справа щодо невиплати з боку київського Динамо, а також те, що вона дійшла до CAS. Разом з тим, я хотів би наголосити, що ми повністю розуміємо, що на рішення у цій справі доведеться почекати через жахливу ситуацію в Україн", – сказав менеджер з комунікацій Мідт'юлланда Мадс Хвійд Якобсен.
Що відомо про Дуелунда в Динамо
- Влітку 2018 року Динамо оформило трансфер вінгера за 4 мільйони євро. Кияни вже встигли позбутися Дуелунда, однак всю обіцяну суму Мітьюлланду не виплатили.
- Трансфер Дуелунда виявився для Динамо провальним. Вінгер страждав від важких травм, за 3 роки награв жалюгідні 26 матчів (3 голи), а минулого літа вирушив у оренду до Неймегена.