Тайный контракт

Как утверждает журналист Marca Рамон Альварес, форвард ПСЖ, который летом станет свободным агентом, подписал контракт с Реалом еще 30 января.

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При подписании контракта со стороны игрока присутствовал юрист, а со стороны Реала – гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес.

Мбаппе решил, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Реалом не окажут влияния на его решение о будущем, поэтому документы были подписаны. Несмотря на то, что Килиан играл против Реала уже подписав контракт с мадридским клубом, он действовал максимально профессионально.