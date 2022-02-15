Мбаппе на останній хвилині матчу вирвав перемогу для ПСЖ в матчі проти Реала
Французький ПСЖ та іспанський Реал зустрілися у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/2022. Перша зустріч між командами відбулася на прекрасному стадіоні парижан "Парк де Пренс".
Поєдинок у Парижі закінчився перемогою господарів, повідомляє 24 канал. Попри тотальне домінування футболісти ПСЖ змогли втілити свою перевагу тільки наприкінці гри.
Варте уваги УЄФА може перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, – ЗМІ
ПСЖ – Реал 1:0
Гол: Мбаппе, 90+4
Незабитий пенальті: Мессі, 62 (ПСЖ)
У першому таймі гості "закрилися", використовуючи низьку лінію оборони. Реал повністю віддав ініціативу ПСЖ і не створив жодного гострого моменту.
На старті гри на фланзі "намалювалася" дуель між Мбаппе й Карвахалем. Саме з лівого флангу нападу господарі створили декілька моментів, але не змогли їх реалізувати.
План Карло Анчелотті по захисту в першому таймі працював: "вершковим" вдалося зупинити Мбаппе та Мессі. Та водночас гості серйозно пожертвували атакою.
Це цікаво Інтер та Ліверпуль зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: в якої команди кращі шанси на перемогу
Команда Маурісіо Почеттіно помітно "додала" на старті другого тайму і почала створювати момент за моментом. Цього разу Реал відбивався вже панічно.
Оборона "вершкових" тріснула на 61-й хвилині, коли Мбаппе в чергове обіграв Карвахаля і той збив нападника ПСЖ у штрафному – пенальті. Та Куртуа врятував ПСЖ, відбивши не надто вдалий удар від Мессі.
Дивіться відео пенальті
Важливо. Матч-відповідь між командами відбудеться 9-го березня у Мадриді.
Ближче до закінчення гри Реал трішки відвів гру від своїх воріт, але не відстояв нічию. Мбаппе знову продерся лівим флангом і на останній хвилині вирвав для ПСЖ перемогу.