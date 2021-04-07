Бути таким бійцем – це вести себе до невдачі, – боксер назвав головну проблему Усика

Американський боксер Майкл Хантер оцінив перспективи Олександра Усика у важкій вазі. Українець у 2019 році змінив дивізіон, піднявшись з першої важкої у важку вагу.

Усик не отримає ті великі бої, в яких планує брати участь

Хантер, якого Усик у 2017 році переміг у бою за пояс WBO у першій важкій вазі, переконаний, що інші боксери не вважають українця важковаговиком.

До речі Усик почав стрімко набирати вагу: фото

"Усик – повноцінний важковаговик. Він вищий за мене, але я думаю, що йому буде дуже складно брати участь у боях у цій вазі. Інші важковаговики не вважають його важковаговиком", – сказав Хантер.

Він зазначив, що проблемою Усика може стати неможливість нокаутувати суперника.

У цьому дивізіоні для нього стане проблемою те, що люди хочуть бачити, як бійці нокаутують суперника. Він не робить нічого з цього. Я не думаю, що він зможе це зробити, тому що він дійсно чистий боксер. Бути таким бійцем у важкій вазі – це вести себе до невдачі,

– зазначив Майкл.

Разом з тим, Хантер вважає, що потенційний бій Усика з британцем Джо Джойсом – "хороший маршрут" для українця. Втім, він не вірить, що Усик отримає великі поєдинки.

"Ніхто не збирається по-справжньому поважати Усика. Він не отримає ті великі бої, в яких планує брати участь", – резюмував Хантер.

34-річний Усик провів у важкій вазі 2 поєдинки. У першому бою він достроково здолав Чазза Візерспуна. Восени 2020 року Усик рішенням суддів здолав Дерека Чісор.