Быть таким бойцом – это вести себя к неудаче, – боксер назвал главную проблему Усика
Американский боксер Майкл Хантер оценил перспективы Александра Усика в тяжелом весе. Украинец в 2019 году сменил дивизион, поднявшись с первой тяжелой в тяжелый вес.
Источник:Sky Sports
Усик не получит те большие бои, в которых планирует участвовать
Хантер, которого Усик в 2017 году победил в бою за пояс WBO в первом тяжелом весе, убежден, что другие боксеры не считают украинца тяжеловесом.
Кстати Усик начал стремительно набирать вес: фото
"Усик – настоящий тяжеловес. Он выше меня, но я думаю, что ему будет очень сложно принимать участие в боях в этом весе. Другие тяжеловесы не считают его тяжеловесом", – сказал Хантер.
Он отметил, что проблемой Усика может стать невозможность нокаутировать соперника.
В этом дивизионе для него станет проблемой то, что люди хотят видеть, как бойцы нокаутируют соперника. Он ничего не делает из этого. Я не думаю, что он сможет это сделать, потому что он действительно чистый боксер. Быть таким бойцом в тяжелом весе – это вести себя к неудаче,
– отметил Майкл.
Вместе с тем, Хантер считает, что потенциальный бой Усика с британцем Джо Джойсом – "хороший маршрут" для украинца. Впрочем, он не верит, что Усик получит большие поединки.
"Никто не собирается по-настоящему уважать Усика. Он не получит те большие бои, в которых планирует участвовать", – резюмировал Хантер.
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