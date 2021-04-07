Американский боксер Майкл Хантер оценил перспективы Александра Усика в тяжелом весе. Украинец в 2019 году сменил дивизион, поднявшись с первой тяжелой в тяжелый вес.

Усик не получит те большие бои, в которых планирует участвовать

Хантер, которого Усик в 2017 году победил в бою за пояс WBO в первом тяжелом весе, убежден, что другие боксеры не считают украинца тяжеловесом.

Кстати Усик начал стремительно набирать вес: фото

"Усик – настоящий тяжеловес. Он выше меня, но я думаю, что ему будет очень сложно принимать участие в боях в этом весе. Другие тяжеловесы не считают его тяжеловесом", – сказал Хантер.

Он отметил, что проблемой Усика может стать невозможность нокаутировать соперника.

В этом дивизионе для него станет проблемой то, что люди хотят видеть, как бойцы нокаутируют соперника. Он ничего не делает из этого. Я не думаю, что он сможет это сделать, потому что он действительно чистый боксер. Быть таким бойцом в тяжелом весе – это вести себя к неудаче,

– отметил Майкл.

Вместе с тем, Хантер считает, что потенциальный бой Усика с британцем Джо Джойсом – "хороший маршрут" для украинца. Впрочем, он не верит, что Усик получит большие поединки.

"Никто не собирается по-настоящему уважать Усика. Он не получит те большие бои, в которых планирует участвовать", – резюмировал Хантер.

34-летний Усик провел в тяжелом весе 2 поединка. В первом бою он досрочно одолел Чазза Уизерспуна. Осенью 2020 года Усик решением судей одолел Дерека Чисор.