"Не думаю, що його хтось може побити": Майкі Гарсія зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Майкі Гарсія поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Король дивізіону має визначитись 18 травня.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Майкі Гарсія про бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій, легкій і першій напівсередній вагових категоріях Майкі Гарсія. За його словами, "Циганський король" має здобути перемогу.

Ф’юрі переможе. Я не думаю, що хтось зараз може побити Ф’юрі,

– сказав Гарсія.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.