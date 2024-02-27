В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Читайте также "Какой идиот": Фьюри-старший отреагировал на слова менеджера Усика, который оскорбил Тайсона

Майки Гарсия о бое Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира в полулегкой, второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях Майки Гарсия. По его словам, "Цыганский король" должен одержать победу.

Фьюри победит. Я не думаю, что кто-то сейчас может побить Фьюри,

– сказал Гарсия.

Это важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Стоит отметить, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.